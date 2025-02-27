На что обратить внимание, чтобы не переплатить по ипотеке

Выбирая программу для оформления рыночной ипотеки, стоит обратить внимание на условия, которые определяют процентную ставку. Об этом заявила изданию Life руководитель направления экспертной аналитики финансовой платформы «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

По словам собеседницы, в некоторых банках ставка, указанная в рекламе, может быть доступна без дополнительных опций, а в других может потребоваться оформление полиса страхования жизни и здоровья, внесение единовременного платежа или выполнение условий по минимальной сумме. В большинстве случаев низкие процентные ставки доступны при соблюдении определенных условий. Они действуют, например, для клиентов банка, которые получают заработную плату на карту, для вкладчиков и сотрудников, являющихся партнерами банка. Однако при выборе кредитного продукта важно учитывать не только процентную ставку, но и полную стоимость кредита. В отличие от ставки, полная стоимость покажет реальный размер расходов на кредит, указала специалист.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рекомендует рассматривать предложения разных банков. По его словам, некоторые из них могут предлагать более выгодные условия, чем остальные. Также необходимо оценивать, на какой срок можно взять кредит: чем меньше срок, тем ниже переплата, добавил эксперт.

По словам основателя проекта «Инвестиции Лазовского» Максима Лазовского, важно выбрать подходящую программу с государственной поддержкой. Среди таких программ — семейная ипотека для тех, кто имеет на нее право, и IT-ипотека при определенных условиях. В ближайшем будущем льготные кредиты с государственной поддержкой будут наиболее выгодными, заявил он.

Как отмечается, для того чтобы улучшить свою кредитную историю и получить более выгодные условия кредитования, нужно предоставить банку как можно больше информации о себе. Это особенно важно, если планируется оформление ипотеки без льгот.