Названы регионы со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей

По итогам 2024 года средняя заработная плата выросла во всех регионах России. В 11 из них уровень зарплаты превысил 100 тысяч рублей.

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По всей стране средняя заработная плата достигла почти 88 тысяч рублей, что представляет собой рост на 19 процентов по сравнению с прошлым годом. Наибольшие ежемесячные доходы были зафиксированы на Чукотке — 185 тысяч рублей, Ямало-Ненецком автономном округе — 164 тысячи рублей и Москве — 162 тысячи рублей.

Зарплаты, превышающие 100 тысяч рублей, наблюдались и в Магаданской и Сахалинской областях, а также в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Якутии. В прошлом году к этим регионам присоединились Мурманская область и Санкт-Петербург.

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Подмосковье (98,8 тысячи рублей) и Красноярский край (93,6 тысячи рублей) чуть-чуть не дотянули до отметки в 100 тысяч. Более 50 тысяч рублей ежемесячно в среднем зарабатывали жители еще 64 регионов, а в восьми субъектах зарплаты были ниже этого уровня. Самая низкая средняя зарплата отмечена в Ингушетии — около 40 тысяч рублей.

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Среднемесячные начисления работников организаций рассчитываются до вычета налогов и включая премии. Эти данные учитывают доходы всех сотрудников компаний в каждом регионе, включая тех, кто получает сверхвысокие зарплаты, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты России предложили изменить порядок подсчета заработной платы. Изменения должны урегулировать неоднозначные ситуации и убрать пробелы в трудовом законодательстве.