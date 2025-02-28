В России появилась отрасль со средней зарплатой более 200 тысяч рублей

В 2024 году средняя ежемесячная заработная плата в финансовой и страховой отраслях впервые преодолела отметку в 200 тысяч рублей, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

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По информации, предоставленной платформой, в минувшем году специалисты в области финансов и страхования получали в среднем 206,3 тыс. рублей, что на 37 200 рублей больше, чем в 2023 году. Наиболее высокие средние заработные платы были зафиксированы у работников холдинговых организаций (466 тыс. рублей), специалистов по перестрахованию (418 тыс. рублей) и управляющих фондами (322 тыс. рублей).

На второй строчке находятся специалисты международных организаций. В прошлом году их средний доход составил 167,7 тыс. рублей, что на 26% больше, чем в 2023 году. Более подробной информации по этому вопросу в ЕМИСС нет.

В тройку лидеров вошли работники в области информационных технологий и связи. Их ежемесячный доход составил 163,5 тысячи рублей. Наибольший доход получают разработчики программного обеспечения — 208 тысяч рублей, специалисты по спутниковой связи — 159 тысяч рублей и специалисты по интернет-инфраструктуре — 147 тысяч рублей.

В прошлом году специалисты, занятые в сфере добычи полезных ископаемых, получали в среднем на 19% больше, чем годом ранее, — 155,6 тысячи рублей. Лидерами по уровню заработной платы стали работники газовой отрасли, которые в среднем зарабатывают 257 тысяч рублей. На втором месте — сотрудники нефтяных компаний с доходом в 207 тысяч рублей. Замыкают рейтинг специалисты, занятые в добыче руд цветных металлов, с зарплатой в 159 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России начинают действовать поправки, которые были внесены в Трудовой кодекс. В частности, если работник выполняет свои обязанности в праздничные или выходные дни и не использует положенный отгул, то при увольнении ему должна быть выплачена компенсация. Это будет закреплено в ТК РФ.