Подсчитано, какая зарплата и стаж нужны для пенсии в 58 тысяч рублей

Размер страховой пенсии по старости напрямую зависит от официальной зарплаты, с которой работодатель отчисляет взносы в Соцфонд: чем выше зарплата, тем больше накапливается пенсионных баллов и тем выше будет будущая пенсия, рассказал «Газете.ру» депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

Максимальное число баллов, которое можно заработать за год, — 10. Для этого нужно, чтобы суммарный годовой доход составлял 2,76 млн рублей или 230 тысяч рублей до вычета налогов.

«Если вы набираете по 10 пенсионных баллов ежегодно на протяжении 35 лет (это средний стаж по стране), то накопите 350 баллов. Ваша пенсия будет порядка 58 тысяч рублей, если считать по коэффициентам 2025 года», — подсчитал депутат.

Ранее Банки.ру писал, что средняя зарплата в сфере финансов и страхования в 2024 году впервые превысила 200 тысяч рублей. На втором месте по величине средних зарплат расположились сотрудники международных организаций. Третья позиция досталась сфере информации и связи.