Названы проигравшие от изменений на рынке труда профессии

Российский рынок труда за последние пять лет претерпел значительные изменения, заявил в беседе с KP.RU профессор Финансового университета при правительстве России, эксперт по рынку труда Александр Сафонов. Проиграли от перемен сотрудники в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ и соцобслуживания, а также работники автопрома и гражданской авиации.

Индексация оплаты труда в сфере образование закладывается заранее и ориентируется на прогнозные темпы инфляции, отметил эксперт. После окончания пандемии COVID-19 у медработников убрали надбавки, и рост зарплат многих врачей начал отставать по инфляции. У бюджетников социальной сферы, в некоторых случаях, индексация зарплат была еще ниже, так как они зависят от регионального бюджета, уточнил Сафонов.

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В сфере ЖКХ индексация оплаты труда идет в соответствии с решением правительства. Она зависит от повышения тарифов на услуги. Во время пандемии власти стремились стабилизировать рост цен на ЖКУ, поэтому индексация зарплат в этом секторе отстала от других сфер.

Летчики и бортпроводники пострадали из-за пандемии и санкций. Персонал сокращают из-за уменьшения числа рейсов. Автопром оказался одним из наиболее пострадавших от санкций и ухода западных автомобильных компаний секторов экономики. Производство возрождается, но у многих сотрудников зарплаты остаются невысокими. Также от санкций пострадали сферы добычи полезных ископаемых и переработки черных и цветных металлов.

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Выиграли работники предприятий ВПК, IT-сектора и туристической отрасли. Кроме того, стремительно растут доходы специалистов с физическими навыками (слесарей и разнорабочих). Они оказались в дефиците.

Ранее замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова заявила, что ситуация на рынке труда стала одним из рисков для российской экономики. По ее словам, в 2025 году рынок переживает структурную трансформацию. Речь идет о перетоке кадров между отраслями, а также смене лидеров по росту заработных плат.