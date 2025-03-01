На Госуслугах заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы, он позволит ограничить получение займов и тем самым защитит граждан России от мошенников и иных злоупотреблений.

В Минцифры пояснили "РГ", как будет работать самозапрет. В кредитной истории тех, кто подал заявление на портале, в течение суток появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. С этого дня банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма. Наличие запрета можно проверить в специальном разделе Госуслуг.

Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы, но не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты. Не будет он действовать и на уже заключенные договоры. При этом есть возможность частичных ограничений, например, можно запретить дистанционное оформление кредитов. В этом случае заключение договора будет возможно только при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации.

Снять ограничение можно в любой момент, подав заявление на Госуслугах. Для этого понадобится электронная подпись из сервиса Госключ. Так обеспечивается дополнительная защита от мошенников. Важно, что самозапрет перестанет действовать на второй календарный день после внесения сведений в кредитную историю. Своего рода период охлаждения также защитит пользователя от мошеннических действий. Затем при необходимости можно установить новый запрет.