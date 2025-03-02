Владельцев квартир в России предупредили о новом штрафе

С начала 2025 года замена батарей отопления без разрешения управляющей компании наказывается штрафом. Об этом рассказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова, пишет АиФ.

Епифанова отметила, что в России начала действовать новая норма, регулирующая замену радиаторов в многоквартирных зданиях. Собственник должен согласовать такие работы с управляющей организацией. В некоторых случаях понадобится и специальная экспертиза.

«Самовольная замена радиатора грозит штрафом в 800 рублей, а если из-за этого протекут коммуникации и затопят соседей, то восстанавливать отопительную систему во всем доме и ремонтировать квартиры соседей будет виновник», — рассказала Епифанова.

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