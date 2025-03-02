Ставки по депозитам в банках могут упасть до 16% — эксперт назвал сроки

К концу 2025 года доходность депозитов в России может снизиться до 16% годовых.

Такой прогноз озвучил экономист и политолог Дмитрий Абзалов, сообщает ИА DEITA.RU.

В эфире YouTube-канала «Bitkogan Talks эксперт рассказал о том, что снижение связано с двумя факторами: возможным уменьшением ключевой ставки Центрального банка и стремлением сбалансировать портфель пассивов и кредитов.

Эксперт отметил, что с учетом уже привлеченных банками средств на вклады, их потребность в новых ресурсах постепенно уменьшается. В результате, в какой-то момент они могут начать снижать доходность депозитов.

Он также добавил, что даже если российские банки начнут уменьшать процентные ставки по вкладам, массового оттока средств не произойдет. Граждане, скорее всего, будут переводить свои деньги на более длительные депозиты, чтобы зафиксировать текущую доходность на более продолжительный срок.