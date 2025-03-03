В Госдуме рассказали, кому проиндексируют пенсию 1 апреля

Со следующего месяца социальные пенсии увеличатся на 14,75%. Благодаря данной мере изменится уровень доходов 4,2 млн россиян, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»), передает ТАСС.

По словам депутата, власти приняли соответствующее решение в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в стране за минувший год. Мера направлена на оказание поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

Чаплин назвал индексацию социальных пенсий важным шагом в обеспечении социальной справедливости и заботы о гражданах. По его словам, особенно важно, что данная мера коснется тех, кто в силу различных жизненных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии.

На индексацию в федеральном бюджете на 2025 год предусмотрели около 85 млрд рублей, подчеркнул парламентарий. По его словам, это значительная сумма, которая позволит существенно улучшить материальное положение людей, получающих социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению.

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Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил RT, что заявление на назначение накопительной пенсии можно оформить несколькими путями. Так, можно воспользоваться порталом «Госуслуги», обратиться в отделение Социального фонда России (СФР) или Негосударственного пенсионного фонда (НПФ), а также в Многофункциональный центр (МФЦ).