Эксперт объяснил, с каким курсом покупка долларов доходнее депозитов

Заработать на покупке валюты можно при курсе доллара ниже 85 рублей, но такие вложения остаются очень рискованными, рассказал агентству «Прайм» профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.

С учетом средней доходности депозитов в 20% и курса доллара 85 рублей можно получить аналогичную депозиту доходность, если курс возвратится минимум до уровня 102 рубля за доллар.

«Иными словами, при текущем курсе доллара доходность депозита в рублях в 20% будет аналогичной покупке долларов по 85 и продаже их по 102. Последняя операция, очевидно, гораздо рискованнее размещения средств на рублевом депозите», — сказал Гордиенко.

Он также напомнил, что купить и продать доллар по одному курсу невозможно: в обменниках крупных банков курс продажи в среднем равен 83 рублям, а покупки — 89. Во внебанковских обменниках разница покупки и продажи будет еще более существенной. Этот фактор тоже необходимо учитывать при проведении валютных операций, отметил профессор.

Пределы укрепления рубля трудно прогнозировать, признал экономист. Сейчас внешнеполитический фон положительный, поэтому тренд на укрепление может сохраняться, добавил Гордиенко.

Геополитический фактор продолжит в ближайшее время оставаться основным для рубля, что может способствовать его дальнейшему укреплению, соглашается главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Однако прохождение пика налоговых выплат снизит предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, что может стать поводом к фиксации прибыли по длинным позициям в рубле и его коррекционному ослаблению. При реализации этого сценария Зварич ожидает возвращения курса в диапазон 90–95 рублей за доллар.