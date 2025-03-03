Петербургская биржа запустила торги фьючерсами на бензин

СПбМТСБ запустила торги расчетными фьючерсами на бензин
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ввела 28 февраля в обращение расчетные фьючерсные контракты на бензин. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Торги запущены на два расчетных фьючерса - на бензин марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" на местах производства в европейской части России.
Контракты вводятся с глубиной обращения на три месяца вперед, уточнили на бирже. При этом стоимость фьючерсов рассчитывается на основе сводных биржевых цен в секции "Нефтепродукты" с учетом вторичного рынка в реальном времени.
"Данные контракты представляют интерес не только для участников товарного, но и финансового рынка. Они предоставляют широкие возможности по хеджированию ценовых рисков и получению прибыли от изменения цен на спотовом нефтепродуктовом рынке", - отмечается в сообщении биржи.