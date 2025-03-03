Зависимость цен на золото от инициатив Трампа в области криптовалют оценили

Стоимость золота не обратит внимания на инициативы Трампа в области криптовалют. Так зависимость цены драгоценного металла на мировом рынке от политики нового президента США оценил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, его слова приводит РИА Новости.

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По словам эксперта, стоимость золота и стоимость криптовалют не коррелируют друг с другом. Драгоценный металл — физически обеспеченный актив, который является «безупречным инструментом для сбережения капитала» в условиях инфляции, а за биткоином стоят только биржевой оптимизм и мечта сделать США криптовалютной столицей мира.

«Решение Трампа создать мульти-криптовалютный фонд никак не влияет на общемировую инфляцию. Значит, для золота вводные сохраняются без изменений: ориентир на конец года — 3000 долларов за тройскую унцию, может быть, немного больше: 3100-3300 долларов. Если перед инвестором стоит цель сократить риски инфляционного воздействия на свой портфель, вложения в золото могут быть оправданными», — объяснил Антонов.

Трамп напомнил о своем январском указе о криптовалютах, согласно которому рабочая группа должна создать стратегический резерв с биткоином и Ethereum, а также с такими монетами, как Solana, Ripple и Cardano. На этом фоне стоимость биткоина поднялась в понедельник выше 94 тысяч долларов (на момент написания материала скорректировалась до 92 тысяч), прибавив девять процентов.