Миронов призвал ввести новый порядок начисления пенсий

Депутат Госдумы и председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в понедельник, 3 марта, предложил изменить порядок формирования и начисления пенсий, установив три критерия — стаж, условия работы и размер заработной платы.

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По словам парламентария, среди прочего необходимо устранить посредника в лице Социального фонда и финансировать выплаты напрямую из бюджета, куда и будут отходить все взносы. Депутат уверен, что таким образом удастся сформировать справедливый и прозрачный порядок начисления пенсий.

— Мы предлагаем три простых и справедливых критерия для назначения размера пенсии, — передает слова Миронова ТАСС.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов также предупредил, что размер пенсионных выплат в России к 2047 году упадет в два раза из-за снижения числа работающих людей.

Президент России Владимир Путин в свою очередь сообщил о том, что страховые и военные пенсии, социальные выплаты, а также пособия были проиндексированы по уровню инфляции на 9,5 процента с января текущего года.