Соцфонд сможет назначать региональные доплаты к пенсии
Социальный фонд России получит полномочия по установлению и выплате региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Соответствующий законопроект Госдума 4 марта приняла во втором и третьем чтениях.
Речь в документе идет о доплатах тем пожилым людям, у которых пенсия не достигает величины прожиточного минимума в регионе.
«Теперь не нужно будет разбираться, куда идти и какие бумаги нести в своем регионе. Все будет в одном месте — в Социальном фонде. Это как если бы все счета приходили в одном приложении, а не от разных компаний», — пояснил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Депутат подчеркнул, что «Социальный фонд — это большая организация, у которой есть опыт и ресурсы для таких выплат».
«Значит, меньше шансов на задержки или ошибки. Это значит, что доплату будут рассчитывать по одним и тем же правилам во всех регионах», — уверен Никита Чаплин.
При этом сами правила получения доплаты не изменятся: те люди, которым она была назначена, продолжат получать ее дальше, добавил парламентарий.
«Это делает систему социальной поддержки более понятной, доступной и надежной. Принцип расчета надбавок не изменится, а вот дополнительные справки от пенсионеров больше не потребуются. Все будет выплачиваться централизованно», — сказал Никита Чаплин.