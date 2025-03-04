Соцфонд сможет назначать региональные доплаты к пенсии

Социальный фонд России получит полномочия по установлению и выплате региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Соответствующий законопроект Госдума 4 марта приняла во втором и третьем чтениях.

Речь в документе идет о доплатах тем пожилым людям, у которых пенсия не достигает величины прожиточного минимума в регионе.

«Теперь не нужно будет разбираться, куда идти и какие бумаги нести в своем регионе. Все будет в одном месте — в Социальном фонде. Это как если бы все счета приходили в одном приложении, а не от разных компаний», — пояснил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Депутат подчеркнул, что «Социальный фонд — это большая организация, у которой есть опыт и ресурсы для таких выплат».

«Значит, меньше шансов на задержки или ошибки. Это значит, что доплату будут рассчитывать по одним и тем же правилам во всех регионах», — уверен Никита Чаплин.

При этом сами правила получения доплаты не изменятся: те люди, которым она была назначена, продолжат получать ее дальше, добавил парламентарий.