ФНС сообщила о сбоях в работе сервисов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России предупредила о сбоях в работе сервисов. Сложности возможны из-за активности пользователей, которые с начала года подали свыше 9,5 миллиона налоговых деклараций, сообщает РИА Новости.

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По данным ведомства, вход в сервис "Личный кабинет налогоплательщика – физического лица" (ЛК ФЛ) может проходить медленнее обычного, а часть граждан видит сообщение, что сервис временно недоступен, и предложение авторизоваться позже.

В службе отметили, что в личных кабинетах физлиц в среднем авторизовываются около 5,2 тысячи пользователей в минуту. Это втрое превышает среднюю активность. В период высокой активности в личный кабинет зашли больше 19 тысяч человек, подали 2,4 миллиона деклараций.

Работа сервиса будет восстановлена в ближайшее время, проводятся соответствующие работы, уточнили в ФНС.