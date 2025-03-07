ВТБ предупредил об активизации мошенников в преддверии 8 Марта

Злоумышленники в преддверии 8 Марта используют ложные предложения о знакомствах, рассылку вредоносных поздравительных картинок в социальных сетях и сообщения о распродажах.

В ВТБ рассказали о наиболее часто встречающихся «праздничных» мошеннических схемах.

Ложные предложения о знакомствах — мошенник втирается в доверие, а потом придумывает различные проблемы, которые требуют финансовой помощи. Доверчивые женщины переводят аферисту деньги. Злоумышленники всегда находят оправдания, почему не могут встретиться в реальности, это позволяет им продолжать манипуляции, предупредили в ВТБ.

Доставка цветов — женщинам звонят и сообщают о якобы заказанной доставке цветов на их имя. Для получения букета просят назвать адрес доставки и код из СМС, который на деле оказывается от входа в личный кабинет на госуслугах или в онлайн-банке.

Поздравительные открытки, которые оказываются вредоносными. При открытии файла на устройство загружается программа, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к смартфону жертвы.

Письма с подарками по промокоду. Часто такие ссылки ведут на фальшивые страницы маркетплейсов, где нужно внести свои персональные и платежные данные или другие сведения для получения фальшивого промокода.

«Такие схемы работают круглый год, но особенно активно используются в праздничный сезон, когда люди более восприимчивы к предложениям о подарках. При этом жертвами мошенников могут стать как женщины, так и мужчины — последние часто становятся целью аферистов во время поиска подарков для своих близких. Важно сохранять критическое мышление и тщательно проверять любые предложения, даже если они выглядят как максимально правдивые и актуальные», — предупредил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

В ВТБ напомнили о необходимости бдительно относиться к предложениям, которые поступают из незнакомых источников, не переходить по подозрительным ссылкам и не делиться личными данными, паролями или финансовой информацией с незнакомыми людьми.

Меры безопасности в Сети помогут уберечься от мошенников, а вклад в банке под высокий процент позволит сохранить и приумножить сбережения.