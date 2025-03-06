Около 3,6 млн россиян уже установили самозапрет на кредиты, большинство выбрали полный запрет на оформление займов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

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«За первые пять дней работы сервиса самозапрет на кредиты установили порядка 3,6 млн человек. Подавляющее большинство заявлений подано на полный запрет на кредиты: 91%, или 3,4 млн заявок. 6,5 тыс.», — сообщили агентству в ОКБ.

Кроме того, уточняется, что примерно 6,5 тыс. граждан сняли самозапрет в период с 1 по 4 марта.

Накануне глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что за четыре дня работы этого механизма им воспользовались около трех миллионов человек.

До этого в Минцифры сообщали, что запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. При этом в приложении можно либо полностью запретить возможность получения займа, либо ограничить ее частично. Помимо этого, можно запретить лишь дистанционное кредитование.

В пресс-службе уточнили, что сервис не дает возможность заблокировать займы на ипотеку, а также образовательные и автокредиты. Уточняется, что снять ограничение можно в любой момент, подав заявление в приложении «Госуслуг». Для его подписания необходима электронная подпись.