Набиуллина: крупные банки отражают 99% атак мошенников на граждан
Крупные российские банки «отбивают» 99% атак мошенников на граждан.
Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе совещания с президентом России.
«Сейчас, по оценке, крупные банки «отбивают» свыше 99% атак кибермошенников на граждан», — сказала она.
При этом Набиуллина подчеркнула, что 1% не отбитых атак может нести миллиардный ущерб.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил, что несколько раз обсуждал с Набиуллиной борьбу с телефонным и кибермошенничеством.