Набиуллина: крупные банки отражают 99% атак мошенников на граждан

Крупные российские банки «отбивают» 99% атак мошенников на граждан.

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе совещания с президентом России.

«Сейчас, по оценке, крупные банки «отбивают» свыше 99% атак кибермошенников на граждан», — сказала она.

При этом Набиуллина подчеркнула, что 1% не отбитых атак может нести миллиардный ущерб.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил, что несколько раз обсуждал с Набиуллиной борьбу с телефонным и кибермошенничеством.