Экономист объяснил, кому грозит персональный дефолт

В России существует риск банкротства и индивидуального дефолта у граждан, если они столкнутся с определёнными неблагоприятными обстоятельствами.

© Unsplash

Об этом предупреждает экономист Алексей Волков, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнению эксперта, такая угроза особенно актуальна для тех, кто не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства. Волков отмечает, что до повышения процентных ставок многие россияне накопили значительные долговые обязательства.

В условиях текущей экономической нестабильности многие из этих граждан испытывают затруднения с регулярными платежами по займам, что может привести к серьезным негативным последствиям, пишет ОСН.

Как говорит эксперт, наихудший исход для должника, который больше не может выплачивать долги, — это банкротство и признание его персонального дефолта, что может закончиться взысканием имущества через суд.

Волков советует заемщикам не доводить ситуацию до критической точки. При возникновении сложностей с платежами следует незамедлительно обращаться в банк и запрашивать кредитные каникулы или реструктуризацию долга.