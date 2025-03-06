Россиянам могут разрешить уходить на кредитные каникулы раз в 5 лет

В России хотят разрешить гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, брать кредитные каникулы раз в пять лет на полгода. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

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По его словам, за этот срок они смогут решить финансовые проблемы без обслуживания кредита.

«С правительством мы договорились, что эту норму надо записать в законе», — сказал Аксаков.

Депутат уточнил, что закон позволяет полностью списать долги заемщиков только в случае чрезвычайных обстоятельств.

В конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на следующий год права мобилизованных и контрактников, а также членов их семей обратиться за кредитными каникулами. Благодаря кредитным каникулам гражданам, которые были призваны на военную службу по мобилизации или проходящие военную службу по контракту и принимающие участие в специальной военной операции на Украине, могут получить отсрочку от выплат по кредитам или займам, взятым до мобилизации, подписания контракта или участия в СВО.