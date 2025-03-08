Сенатор Епифанова: Выйти на пенсию в 2025 году смогут льготники

Пенсию в России в 2025 году смогут назначить только льготным категориям граждан и россиянам, которые отсрочили свой выход на пенсию. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова в беседе с РИА Новости.

В текущем году из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы никто не сможет выйти на пенсию по старости на общих основаниях.

«В 2025 году для женщин установлен пенсионный возраст в 59 лет, а для мужчин — 64 года, и возможность выхода на пенсию у них возникнет лишь в 2026 году», - отметила сенатор.

Изменения не касаются мужчин 1962 года рождения и женщин 1967 г. р. при стаже не менее 42 и 37 лет, жителей Крайнего Севера и представителей коренных малочисленных северных народов. Также на пенсию смогут выйти творческие работники, лица, занятые в тяжелых условиях труда (в текстильной промышленности, транспорте, медицине и педагогике).

Кроме того, ограничения не коснутся многодетных матерей с детьми старше восьми лет, страховым стажем не менее 15 лет и 30 пенсионными баллами. Епифанова отметила, что это не полный список граждан, которые смогут выйти на пенсию в 2025-м, и рекомендовала обращаться в Соцфонд для уточнения всех деталей. Между тем в Роскачестве рассказали, что сегодня россиянам не нужен непрерывный трудовой стаж для пенсии.