Сбой платежной системы ЕЦБ задержал выплаты тысячам людей

Сбой платежной системы Европейского центрального банка (ЕЦБ) на прошлой неделе привел к задержке выплат зарплат и социальных пособий для тысяч людей, включая более 15 тысяч пожилых и малоимущих греков, а также работников госсектора и пенсионеров в Австрии. Кроме того, были нарушены финансовые транзакции и биржевые расчеты, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, а также сообщения регулятора, адресованные участникам рынка.

Если бы сбой затянулся, его последствия могли бы затронуть миллионы людей, так как произошел он в преддверии конца месяца – времени, когда большинство работников получает зарплату, отмечает агентство.

Как произошел сбой и что делал ЕЦБ?

Как выяснило агентство, проблемы у ЕЦБ начались утром в четверг, 27 февраля, когда около 08:00 по франкфуртскому времени остановилась работа системы T2S, используемая для расчетов по финансовым операциям. Через два часа зависла и основная платежная сеть Target 2 (T2), через которую проходят триллионы евро транзакций ежедневно. ЕЦБ управляет обеими системами совместно с центробанками Германии, Франции, Италии и Испании.

Первоначально кризисные менеджеры ошибочно предположили, что сбой связан с проблемами в базе данных, из-за чего не удалось сразу переключить систему на резервный сервер. Пока инженеры пытались вручную найти и устранить ошибку, платежи останавливались.

К 11:30 ЕЦБ активировал аварийный канал платежей, предназначенный для критически важных транзакций, таких как валютные обмены и маржинальные требования. Однако этот механизм не рассчитан на сотни тысяч ежедневных переводов, и большинство платежей пришлось поставить в очередь.

Лишь во второй половине дня было установлено, что сбой вызван неисправным аппаратным компонентом в одном из четырех центров обработки данных системы. В 15:45 началась операция по переводу транзакций на резервную систему, завершившаяся в 17:15. Полноценная обработка платежей возобновилась к 18:00 и продолжалась до полуночи.

Однако, по данным источников в ЕЦБ и национальных центробанках, работа над устранением последствий продолжалась до утра пятницы, когда удалось обработать основные задержанные платежи.

Последствия: задержки выплат и возможные иски

Несмотря на восстановление системы, некоторые платежи были обработаны слишком поздно, и банки не успели перевести средства клиентам в пятницу. В результате тысячи людей в Греции и Австрии получили зарплаты, пенсии и пособия с опозданием.

Биржевые сделки также оказались под угрозой срыва. По словам одного из нидерландских брокеров, его клиенты понесли убытки, так как им были начислены проценты по займам, которые фактически не были зачислены из-за сбоя. Некоторые компании рассматривают возможность подачи исков к ЕЦБ, пишет Reuters.

Хотя правила системы Target предусматривают возможность компенсации за задержки, юристы предупреждают, что добиться выплат от центробанка будет сложнее, чем в случае с частными компаниями.

«Когда у коммерческих банков случаются сбои, они несут за это ответственность», – говорит Пол Харрис, партнер юридической фирмы Osborne Clarke. «Но пока не похоже, что в данном случае будет такой же уровень подотчетности, несмотря на масштаб ущерба».

ЕЦБ признал сбой «крупным инцидентом», повлиявшим на участников рынка и их клиентов, и сообщил, что проведет «тщательный анализ» произошедшего.

По данным последнего отчета ЕЦБ, в 2021, 2022 и 2023 годах система Target 2 работала без перебоев, а в 2020 году показатель доступности составил 99,46% вместо целевых 99,7%.

Однако, по мнению экспертов, создать идеальную систему, которая никогда не дает сбоев, практически невозможно.