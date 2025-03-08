Цветы к празднику стоят в этой стране 28,5 доллара. Также в тройке лидеров расположились Армения (24,7 доллара) и Аргентина (22,2 доллара).

Россия в списке оказалась на 14-м месте. Букет тюльпанов стоит 9 долларов 30 центов. Дешевле всего цветы можно купить в Болгарии. Там они обойдутся всего в 1 доллар 80 центов.

Для расчёта рейтинга агентство проанализировало сведения о стоимости композиции из семи цветов в супермаркетах 44 стран. Чаще всего рассматривались тюльпаны и розы, реже — астры и альстромерии.