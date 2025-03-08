Действия команды Трампа поставили под угрозу выплаты пенсионерам

Миллионы пенсионеров вскоре могут ощутить последствия запланированных сокращений персонала в Управлении социального обеспечения (SSA) США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на экс-главу SSA Мартина О'Мэлли.

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Сейчас SSA переживает масштабную реорганизацию, которой руководит Департамент эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска.

Мартин О'Мэлли — бывший губернатор Мэриленда, один из членов команды Байдена, руководивший при нем SSA. Он недоволен реформами Трампа и полагает, что система американского соцобеспечения скоро обрушится.

«Все их действия приведут агентство к системному краху…и, в конечном итоге, к прекращению выплаты пособий», — заявил он.

О'Мэлли считает, что обвал может произойти в течение 90 дней, поскольку будут сокращены «опытные сотрудники, управляющие хрупкой и взаимозависимой сетью компьютерных систем соцобеспечения».

Это сделает агентство уязвимым к техническим сбоям и потенциально заблокирует выплату пособий 73 миллионам пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и других лиц.

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CNN отмечает, что другие сотрудники SSA и эксперты не разделяют такую точку зрения, хотя и соглашаются с существованием риска.

В конце февраля СМИ сообщали, что SSA планирует уволить до 50% персонала. Это произойдет в рамках реформы госуправления, проводимой Дональдом Трампом и DOGE.