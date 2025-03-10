ВТБ спрогнозировал переток денег со вкладов на накопительные счета

В условиях снижающихся ставок по вкладам во втором полугодии 2025 года произойдет переток денег с депозитов на накопительные счета, прогнозирует ВТБ.

ВТБ спрогнозировал переток денег со вкладов на накопительные счета
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По оценке банка, весной граждане еще смогут открыть вклад по ставкам 19–20%, а во второй половине года может произойти смена тренда, и тогда средства начнут постепенно перетекать на накопительные счета.

В течение первого полугодия банк рассчитывает на сохранение ключевой ставки на «экстравысоком уровне», что обеспечит значительную доходность по накопительным продуктам.

«Мы не прогнозируем существенного снижения доходности по вкладам в этот период, но определенная коррекция, в зависимости от решений регулятора, возможна», — допустили в ВТБ.

На сегодняшний день максимальную ставку — 21% годовых — ВТБ предлагает по вкладу на срок шесть и 12 месяцев, максимальная ставка по накопительному счету ВТБ в первые три месяца составляет 23% годовых.

Накопительные счета наравне со вкладами в текущий момент выступают одними из самых интересных инструментов сбережения денежных средств, полагает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. При этом у накопительных счетов нет ограничений на внесение и снятие денежных средств, их можно использовать как копилку и при этом получать хорошие проценты на сбережения. Кроме того, часть банков готова на первые месяцы предложить по накопительному счету ставки, сопоставимые со ставками по вкладам.

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Богдан Зварич
Банк ВТБ