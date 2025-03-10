В МВД рассказали, что делать при поступлении неустановленных денег на карту

В случае поступления денежных средств от неизвестного отправителя россиянам следует предпринять ряд шагов, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом сообщили в МВД РФ.

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Для начала владельцу карты нужно убедиться, что деньги действительно зачислены на счет, проверив баланс. Сообщение о зачислении средств может также оказаться подделкой. После этого необходимо связаться с банком. Он проведет проверку, отмечает ТАСС.

Тратить поступившие на счет деньги до выяснения всех обстоятельств не рекомендуется. Это может быть расценено как необоснованное обогащение, что повлечет за собой обязательство по возврату суммы и возможные судебные издержки.

Мошенники начали обманывать жертв других мошенников

В случае если отправитель попросит вернуть деньги, то рекомендуется ему отказать. Это связано с мошеннической схемой, когда аферисты начинают шантажировать жертву, указывая на перевод средств «террористу». Либо же через вашу карту может идти транзитный перевод украденных денег.

Все операции по возврату должны осуществляться через ваш банк. Записи и звонки от возможных мошенников необходимо сохранить на случай разбирательства.

Дропперы или дропы: кто такие, как работают схемы и как не стать мошенником