Россияне стали злоупотреблять самозапретом на выдачу кредитов

Банки и микрофинансовые организации (МФО) отмечают увеличение числа обращений за кредитами после введения с 1 марта 2025 года функции самозапрета на портале «Госуслуг». Об этом сообщили представители ВТБ, «Почта банка», «Займера», «Саммита», ГК Eqvanta и других организаций, пишут «Ведомости».

 

По словам генерального директора МФО Романа Макарова, «Займер» ежедневно наблюдает порядка 200 случаев, когда граждане, которые установили себе самозапрет, оформляют займы. В ГК Eqvanta доля заявок от клиентов, которые установили ограничение, увеличивается с каждым днем: 0,7% в первый день после появления этой функции на «Госуслугах», 0,9% — во второй, 1,5% — в третий.

 

С 1 марта 2025 года на портале «Госуслуги» начал работу сервис, который позволяет гражданам самостоятельно запретить себе брать кредиты и займы. Заемщик может наложить полный или частичный запрет. В зависимости от того, какой тип организации или способ обращения он выберет, банк или МФО должны будут отказать ему в выдаче новых кредитов. Если же заемщику все же выдали кредит, несмотря на запрет, то ни банк, ни МФО не имеют права требовать его погашения.

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Минцифры отмечали, что за первые два дня работы сервиса им воспользовались более 1,7 миллиона человек. Средний возраст заявителя составил 53 года.

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