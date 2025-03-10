Правительство проиндексировало социальные пенсии с 1 апреля

Правительство РФ проиндексировало социальные пенсии на 14,75 процента с 1 апреля. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам главы кабмина, увеличение размера выплат продиктовано темпами роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год. Индексация также затронет военнослужащих, людей, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны и ряда других категорий — всего порядка 4,2 миллиона человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено около 85 миллиардов рублей.