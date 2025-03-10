Рабочие обогнали программистов по темпам роста зарплат

Быстрее всего зарплатные предложения растут в промышленности у инженерно-технических работников (ИТР) и рабочих, выяснили аналитики Superjob. На 1 марта 2025 года темпы прироста зарплат за год у них составили 15,8% и 15,5% соответственно. Работники промышленности обогнали по росту зарплат сферу IT. В информационных технологиях прирост зарплат за год составил 15,3%. Зарплаты ИТР в строительстве выросли с марта 2024 года на 15,1%, квалифицированных рабочих в строительстве — на 15%.

Первые по темпам прироста зарплат среди квалифицированных рабочих в промышленности — швеи, монтажники, фрезеровщики и электромонтеры. Средние рыночные зарплаты швей с марта 2024 года выросли на 34%, монтажников оборудования — на 26%, фрезеровщиков и электриков — на 20%.

В строительной индустрии быстрее всего растут зарплаты каменщиков, дорожных рабочих и электромонтажников. Труд каменщиков подорожал на 30%, дорожных рабочих — на 26%, электромонтажников — на 25%, плиточников — на 20%, электрогазосварщиков — на 19%.

С 2020 года бесспорное лидерство в гонке зарплат удерживала сфера IT: доход программистов рос опережающими темпами. Сейчас же начал сказываться статистический эффект высокой базы, отмечают аналитики. В прошлом году лидер сменился, и зарплаты квалифицированных рабочих в промышленности начали расти быстрее заработка айтишников. В январе — марте 2024 года разница в темпах прироста была незначительная: всего 0,2 процентного пункта (1,8% в IT и 2% у рабочих производств). В январе — марте этого года разрыв увеличился до 1,7 п. п. (3,6% против 5,3% соответственно). В Superjob ожидают, что опережающий рост зарплат рабочих в промышленности и строительстве будет продолжаться в течение всего 2025 года. Поддерживать тренд будут инфляционные ожидания и изменение структуры спроса на рабочую силу.