Карту блокируют мгновенно: чего нельзя делать владельцам «пластика»

В ряде ситуаций банковская карта клиента может быть заблокирована мгновенно. Об этом рассказала юрист Виктория Шабанова, сообщает ИА DEITA.RU.

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Эксперт перечислила причины, по которым может быть заблокирован банковский счет. В частности, доступ к средствам может быть ограничен в случае неверного ввода PIN-кода — блокировка срабатывает после трех неудачных попыток.

Период ограничения доступа составляет сутки. Заблокировать карту также могут за неверно введенный пароль в приложении мобильного банка. Кроме этого, банки могут блокировать карты граждан, если заподозрят в подозрительной деятельности.

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Это могут быть, например, частые переводы крупных сумм, а также нетипичные для клиента переводы средств за границу. Эксперт подчеркнула, что в случае блокировки карты, клиенту необходимо обратиться в свой банк для получения разъяснений, как сообщает «Российская газета».