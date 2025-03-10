Стало известно, сколько россиян ежемесячно откладывают деньги

Более половины (56%) граждан России, которые занимаются формированием сбережений, ежемесячно откладывают десятую часть своего дохода. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на экспертов «СберСтрахования жизни».

Также отмечается, что каждый шестой (16,6%) сберегает 5% своего дохода, а каждый восьмой (13,1%) — 15%. 20% своего дохода откладывают 4,6% россиян, 25% — 3%, а 30% — только 6,7% россиян. В то же время, только 6,7% россиян ежемесячно сберегают треть своего дохода.

Жители Москвы (14,4%), Санкт-Петербурга (10,9%), Новокузнецка (11,7%), Новосибирска (10,8%) и Екатеринбурга (10,2%) оказались самыми экономными, откладывая наибольшую часть своего дохода. По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслана Вестеровского, 64% россиян придерживаются грамотного подхода и инвестируют вдолгую.

Ранее эксперт Андрей Бархота заявил каналу «Москва 24», что открытие депозитного счета в молодом возрасте может стать первым шагом к формированию финансового резерва на старость. По словам собеседника, прежде всего, в России уже более двух десятилетий существует система страхования вкладов. Кроме того, при открытии вклада можно дополнительно защитить себя и обратить внимание на кредитный рейтинг банка, который показывает его способность выполнять свои финансовые обязательства в полном объеме и в срок.