Назван возраст самого старого россиянина с самозапретом на кредиты

За десять дней работы сервиса на портале «Госуслуги» более пяти миллионов граждан РФ активировали функцию самозапрета на получение кредитов. Об этом сообщает Минцифры в Telegram.

В ведомстве напомнили о том, что услуга была запущена с 1 марта. Отмечается, что самому возрастному заявителю — 103 года. Наиболее активно самоограничение оформляли жители Москвы — примерно 950 тысяч заявлений. В числе лидеров по количеству жителей, воспользовавшихся этой услугой, оказались Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Башкирия, Татарстан, Новосибирская, Ростовская и Челябинская области.

В министерстве сообщили, что более 90% граждан полностью запретили выдачу кредитов. Также отмечено, что существует возможность частичного запрета на кредитование в банках и микрофинансовых организациях. Ограничение может быть снято в любое время через портал «Госуслуги».

В России начал действовать самозапрет на выдачу кредитов

Как отмечается, сервис способен обеспечить безопасность от действий злоумышленников. В кредитной истории лиц, подавших заявление, появляется специальная отметка с указанием даты начала действия самоограничения. Она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки на получение кредитов и займов.