В российском регионе увеличили выплату приемным родителям

В Подмосковье приемным родителям и опекунам направили ежегодное пособие на детей в размере 47,5 тысяч рублей, что превышает сумму предыдущего года. Об этом заявила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, чьи слова приводит Минсоцразвитие на сайте.

По словам Болатаевой, средства были автоматически зачислены на счета всех приемных родителей и опекунов без необходимости подачи каких-либо заявлений. В пресс-службе ведомства сообщили, что в Московской области более 12 тысяч человек, взявших на себя заботу о детях-сиротах, воспитывают более 14 тысяч детей.

В регионе действуют различные программы поддержки приемных семей. В частности, предусмотрены ежемесячные выплаты, размер которых варьируется от 18 723 до 23 756 рублей в зависимости от возраста ребёнка. Также проводятся обучающие семинары для опекунов, оказывается психологическая помощь и консультации, говорится в сообщении.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что со следующего месяца социальные пенсии увеличатся на 14,75%. Благодаря данной мере изменится уровень доходов 4,2 млн россиян, отметил он. По словам депутата, власти приняли соответствующее решение в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в стране за минувший год. Мера направлена на оказание поддержки наиболее уязвимых слоев населения.