Финансист Григорьев спрогнозировал сценарии поведения биткоина в апреле

Гендиректор онлайн-платформы «Кошелёк.ру» Борислав Григорьев предположил, что в апреле стоимость биткоина может варьироваться от $80 тыс. до $100 тыс.

«Биткоин, вероятно, продолжит колебаться в диапазоне $85—95 тыс., поскольку однозначных драйверов для нового ралли пока нет», — поделился он в беседе с «Газетой.Ru».

При усилении страхов вокруг торговой войны между США, Канадой, Мексикой и Европой цена биткоина может опуститься ближе к $80 тыс., а в случае позитивного сценария, напротив, подняться к $100 тыс. Такое, по мнению эксперта, может случиться на фоне решения о создании криптовалютного резервного фонда.

Ранее финансовый эксперт Оксана Бондаренко в беседе с НСН спрогнозировала курс доллара к концу 2025 года.