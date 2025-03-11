Россиянам рассказали про налоги за сараи и дачные туалеты

Информация о том, что в России ввели обязательный налог на дома, бани, гаражи и другие отдельные капитальные строения, которые расположены на территории дачных участков, и если не зарегистрировать их, Федеральная налоговая служба сама назначит налог и штраф за уклонение от декларирования, не соответствует действительности. О действующем налоговом законодательстве в отношении дачных построек россиянам рассказали в пресс-службе Росреестра.

В сообщении уточняется, что регистрировать необходимо лишь капитальные хозпостройки, которые считаются объектами недвижимости: они имеют прочную связь с землей, ограничивающую их свободное перемещение с места на место, а также построены из определенного материала, например, блоков, деревянных элементов. Таким образом, вносить плату за разборные теплицы, беседки и навесы, уличные душевые кабины, туалеты и друге хозяйственные постройки владельцам дач не потребуется.

Накануне глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал садоводам укрепить береговую линию, чтобы защитить участок от весеннего паводка.