Пенсию некоторых россиян предложили увеличить

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. Об этом РИА Новости заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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«Мы хотим, чтобы пожилые россияне, создававшие нашу страну во времена, когда она бурно развивалась, жили достойно», — подчеркнул депутат.

По его словам, несмотря на то, что предлагаемая сумма хоть немного позволит старшему поколению обеспечить себе качественную жизнь.

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Ранее страховые пенсии россиян проиндексировали на 9,5 процента. В январе пенсию уже повышали с учетом прогнозного уровня инфляции за 2024 год, индексация составила 7,3 процента. Однако в середине января инфляция оказалась выше ожидаемого и составила 9,5 процента. Поэтому президент России Владимир Путин распорядился доиндексировать страховые пенсии.