Средняя пенсия в России не дотянула и до трети зарплаты

Средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты — это рекордный минимум с 2017-го, подсчитали для «Известий» в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов. На конец 2024 года средняя страховая пенсия по старости составила 25 тысяч рублей, а зарплата — 86 тысяч, таким образом, пенсионеры получают 29% от среднего заработка. В 2017 году показатель находился на уровне 36% и с тех пор постепенно снижался.

Соотношение пенсии и утраченного заработка называют коэффициентом замещения. Международная организация труда (МОТ) рекомендует держать его на уровне не менее 40%. Во ВНИИ труда Минтруда считают некорректным называть коэффициентом замещения соотношение средней пенсии и среднего заработка по стране.

Норматив в 40% установлен для так называемого типового получателя, доходы которого за 30 лет страхового стажа соответствуют заработной плате слесаря или токаря в машиностроении, объяснили в институте. Коэффициент замещения для этих специальностей в России составляет 46% при 30 годах страхового стажа и 40,5% при сокращенном обеспечении (при 15-летнем стаже в реалиях российского пенсионного законодательства), заявили во ВНИИ труда.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов называет главной причиной снижения коэффициента рекордный рост зарплат россиян на фоне дефицита кадров. При этом на снижение выплат пожилым людям повлияла и отмена индексации пенсий работающим пенсионерам на период с 2016 по 2024 годы, добавила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.