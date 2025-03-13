ЦБ определился с видами кредитов, выдачу которых сможет ограничить

Центробанк опубликовал список кредитных розничных продуктов, по которым получил возможность с апреля 2025 года вводить количественные ограничения — макропруденциальные лимиты, говорится в материалах регулятора.

В списке регулятора:

кредитные карты;

ипотека на все виды недвижимости, в том числе ИЖС и военная; потребительские кредиты, не связанные с предпринимательской деятельностью, выданные под залог жилья или авто;

автокредиты;

кредиты, выданные банками или МФО на рефинансирование уже имеющихся займов;

образовательные кредиты.

Решения о конкретных ограничениях будет вводить совет директоров регулятора, а также он будет изменять размер лимита или отменять такие ограничения.

Ранее в докладе Центробанк обещал вводить макропруденциальные лимиты на ипотеку в два этапа: первый планировался в июле 2025 года.

В частности тогда на первом этапе регулятор предлагал ввести лимиты на кредиты, выданные на финансирование по договору участия в долевом строительстве, а на втором этапе — на кредиты, полученные на приобретение жилого помещения или апартаментов, которые обеспеченны залогом. Также «при необходимости» МПЛ были обещаны для кредитов на строительство индивидуального жилого дома, которые обеспеченны залогом земельного участка или строящегося на нем жилого дома. Но эти меры планировались не раньше 2026 года.

Вместе с этим Центробанк предлагал распространить соответствующее регулирование и на микрофинансовые организации (МФО), которые не могут выдавать ипотечные кредиты, но могут их приобретать.