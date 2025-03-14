Когда бюджетникам повысят зарплату в России в 2025 году

До 1 октября 2025 года оклады работников бюджетной сферы будут увеличены на 13,2%. Об этом заявила в беседе с РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

По словам собеседницы, именно такой показатель заложен в бюджет РФ на 2025 год. До указанного срока увеличатся трудовые доходы работников медицинских и образовательных учреждений, а также социальных ведомств, отметила она. Юрист отметила, что с 1 октября начнется второй этап индексации. Изменения коснутся оклада и регулярных премий.

В конце января стало известно, что в 2024 году в ряде экономических сфер наблюдался рост заработной платы более чем на 20%. Наибольший рост зарплат был зафиксирован в сфере логистики (в 36% компаний), информационных технологий (18%), строительства (15%), производства химического сырья (11%), автомобильного бизнеса (10%), а также в медицине и фармацевтике (2%).

Ранее сообщалось, что с 1 марта начали действовать поправки, которые были внесены в Трудовой кодекс. Если работник выполняет свои обязанности в праздничные или выходные дни и не использует положенный отгул, то при увольнении ему должна быть выплачена компенсация. Это закреплено в ТК РФ. Изменения были внесены в статью 153.