Названы способы взыскания долга с банковского счета пенсионеров

Списывать пенсионные средства со счета за долги могут через судебных приставов или напрямую через банк. Об этом заявил ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов, передает агентство «Прайм».

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Как отмечается, сам долг «может иметь совершенно различную природу». Задолженность может появиться из-за неуплаты коммунальных платежей, кредита или налогов, а также в случае взыскания ущерба, например, от затопления квартиры или при ДТП.

Черкасов сообщил, что списание средств происходит на основе документа, который был отправлен судебному приставу или непосредственно в банк, где у должника есть счет. В первом случае запускается процесс принудительного исполнения, а в кредитную организацию отправляется распоряжение о взыскании средств.

По словам собеседника, предельный размер удержания не может быть больше половины от суммы, поступающей на счет. Однако при оплате алиментов, возмещении вреда здоровью или ущерба он может быть увеличен до 70%. Черкасов подчеркнул, что эти ограничения касаются непосредственно доходов должника, таких как заработная плата или пенсия. Если на пенсионную карту поступит перевод от третьего лица, например, в рамках возврата займа, то может быть удержана вся сумма, добавил Черкасов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о подписании постановления правительства, в соответствии с которым социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75%.