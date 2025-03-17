Курьеры значительно опередили по зарплате людей с высшим образованием

Курьер в Москве может заработать на 19% больше, чем специалисты с высшим образованием, и на 38% больше, чем люди без высшего образования - 130 тысяч рублей против 105 тысяч и 80 тысяч. Это выяснили эксперты SuperJob.

Средняя зарплата в России по итогам прошлого года была 87 952 рублей. Что касается курьеров, то в разных городах страны они зарабатывают по-разному. Так, медианная зарплата для них в Санкт-Петербурге составляла в марте 105 тысяч рублей, в Екатеринбурге - 90 тысяч, в Казани, Краснодаре, Красноярске и Новосибирске - 85 тысяч, в Воронеже, Омске, Перми и Уфе - 75 тысяч, пишет РБК.

По мнению гендиректора ВНИИ труда Владимира Смирнова, в вакансиях для таких специалистов, как курьеры, менеджеры по продаже, кассиры, часто рядом с высокой цифрой, обозначающей зарплату, стоит пометка "до".