Стал известен разрыв в зарплатах курьеров и людей с высшим образованием

В марте 2025 года в Москве зарплатные предложения для курьеров на 19% превышают предлагаемый доход для квалифицированных специалистов с высшим образованием. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов рекрутингового сервиса SuperJob в исследовании «Индекс курьера».

Согласно результатам исследования, за год уровень заработной платы для курьеров в Москве увеличился на 41% год к году. Сейчас медианная заработная плата курьеров на 19% больше уровня оплаты труда специалистов с высшим образованием и на 38% — специалистов без высшего образования.

Самые востребованные профессии в 2025 году

Медианная зарплата в городе, которую предлагают курьерам, достигает 130 тысяч рублей, а для людей с высшим образованием — 105 тысяч рублей. Специалисты, с которыми побеседовало издание, считают, что повышение оплаты труда курьеров связано с растущим спросом на услуги доставки и общим уменьшением количества рабочих рук в стране. Однако в настоящее время люди с высшим образованием вряд ли будут выбирать профессию курьера, как это было в 1990-х годах, когда ситуация с заработной платой была тяжелой и люди меняли профессию на сферу торговли, чтобы обеспечить себе доход, отмечают эксперты.

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