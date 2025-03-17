Могут ли мошенники снять самозапрет на кредиты: ответ эксперта

Граждане активно оформляют на «Госуслугах» самозапреты на кредиты и займы. По данным Минцифры, за десять дней марта сервисом воспользовались 5 млн россиян.

Снять запрет можно в любой момент, но ограничение будет снято через двое суток после подачи заявления — так в Банке России рассчитывают предотвратить ситуации, когда человек снимает запрет под влиянием мошенников. Заявление о снятии запрета, поданное через «Госуслуги», необходимо подписать УНЭП «Госключ» (усиленной неквалифицированной электронной подписью) или УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью).

Новый сервис уже привлек внимание мошенников: злоумышленники представляются сотрудниками «Госуслуг», сотрудниками бюро кредитных историй, службой поддержки банков и предлагают помощь в подключении или снятии самозапрета. В Минцифры поспешили заверить россиян, что сервис по установлению и снятию самозапрета работает корректно, а взломать «Госуслуги» с помощью внешнего воздействия невозможно.

Снять самозапрет через «Госуслуги» у мошенников не получится, соглашается руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Процесс снятия запрета сложнее его установки, отмечает она. Заявление нужно подписать усиленной электронной подписью, а если ее у человека нет, то мошенники не смогут снять запрет, поясняет эксперт. При этом Солдатенкова допускает, что с помощью методов социальной инженерии или вредоносного ПО злоумышленники могут получить доступ к личному кабинету человека на «Госуслугах» или убедить жертву отключить самозапрет самостоятельно. Но даже после снятия запрета мошенники не смогут оформить кредитный продукт моментально, напоминает эксперт.

Дополнительным инструментом защиты от мошенников станет период охлаждения, который вступит в силу с 1 сентября 2025 года, считает Солдатенкова. При этом, по ее мнению, полностью исключить риски кредитного мошенничества даже после этого будет нельзя: преступники продолжают разрабатывать новые схемы обмана, в том числе продумывают механизмы самостоятельного выпуска электронной подписи после получения доступа к аккаунту жертвы на «Госуслугах».