Названо количество россиян, установивших самозапрет на кредиты

За период работы сервиса 6,2 миллиона россиян активировали функцию самозапрета на кредиты. Подавляющее большинство из них (91% или 5,85 миллиона человек) выбрали опцию полного запрета на получение займов, отменили самозапрет 50,1 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Наиболее часто услугой пользовались в Москве — 663,6 тысячи раз, Московской области — 442,1 тысячи раз, Санкт-Петербурге — 306,1 тысячи раз, Башкирии — 215,4 тысячи раз, Свердловской области — 195,2 тысячи раз, Ростовской области — 174,0 тысячи раз, Краснодарском крае — 173,3 тысячи раз, Татарстане — 163,9 тысячи раз, Челябинской области — 160,4 тысячи раз и в Нижегородской области — 136,4 тысячи раз.

С 1 марта 2025 года на портале «Госуслуги» начал работу сервис, который позволяет гражданам самостоятельно запретить себе брать кредиты и займы. Заемщик может наложить полный или частичный запрет.

Ранее «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности сообщили, что злоумышленники теперь используют недавно введенный механизм самоограничения на получение кредитов для реализации своих схем обмана. В Минцифры отмечали, что самому возрастному заявителю — 103 года. Наиболее активно самоограничение оформляли жители Москвы — примерно 950 тысяч заявлений.