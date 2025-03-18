Пенсионеров ждут новые льготы: за что можно не платить

Российские пенсионеры этой весной получат новые льготы. Подробности узнало издание Life. В частности, в материале говорится, что после 80 лет пенсионер освобождается от уплаты за капитальный ремонт.

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Также власти предусмотрели прибавку к пенсии. Из льгот можно рассчитывать на бесплатное протезирование зубов, транспортные и налоговые льготы. По словам юриста Елены Кузнецовой, с этого года появилась еще одна мера поддержки — доплата за содержание иждивенцев. Раньше данная мера поддержки тоже предоставлялась, однако получить ее можно было после подачи заявления. Кроме того, лицо, осуществляющее уход, должно было быть трудоспособным. Теперь же никаких условий не требуется, а выплата назначается автоматически без каких-либо обращений, подчеркнула специалист.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко отметила, что пожилым гражданам предоставляют налоговые льготы, льготы по оплате проезда, дополнительный отпуск без сохранения зарплаты и еще несколько мер поддержки. По ее словам, пенсионеры, которые не работают, могут получить компенсацию за проезд по территории России к месту отдыха и обратно. Для этого нужно подать заявление и предоставить необходимые документы в территориальное отделение Социального фонда России. Это можно сделать лично, через представителя, по почте, через МФЦ или в электронном виде через Единый портал государственных услуг.

Еще одной льготой является перенос остатка имущественных вычетов по НДФЛ на предыдущие налоговые периоды. Люди, вышедшие на пенсию, могут получить налоговые вычеты в размере расходов, связанных с приобретением, например, квартиры или дома, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье приемным родителям и опекунам направили ежегодное пособие на детей в размере 47,5 тысяч рублей, что превышает сумму предыдущего года.