Названы регионы с самыми высокими зарплатами для вахтовиков

Чукотский автономный округ и Калининградская область стали лидерами в списке регионов России, где вахтовикам предлагают самые высокие зарплаты. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование «Авито Работа».

Как уточняется, специалистам удалось изучить сведения за зимние месяцы 2024-2025 года. В материале говорится, что в Чукотском автономном округе предлагают в среднем 170 098 рублей в месяц (+10% за год). Там наблюдается высокий уровень заработной платы в сфере добычи угля, руды и других ценных ресурсов. В этой отрасли средний уровень заработной платы зимой составил 257 436 рублей.

В Калининградской области вахтовые работники могут рассчитывать на доход в размере 168 755 рублей, что на 26% больше, чем в прошлом году. Наибольший доход предлагают в сфере пищевой промышленности. Там средняя зарплата вахтовых работников составляет 227 280 рублей.

Третье место в рейтинге занимает Ханты-Мансийский автономный округ с предложениями в размере 168 164 рублей, что на 16% больше, чем в прошлом году. В этом регионе самые высокие зарплаты предлагают специалистам в сфере ремонта и отделки помещений. Там работники могут рассчитывать на средний доход в размере 238 383 рублей.

В Челябинской области, где средняя заработная плата для работников, привлекаемых на вахту, составляет 166 528 рублей, что на 35% больше, чем в прошлом году, наиболее высокооплачиваемой отраслью стала лесная и деревообрабатывающая промышленность. В этой отрасли кандидатам на вахту предлагали в среднем 237 711 рублей.

Новосибирская область занимает пятое место в рейтинге по уровню заработной платы для вахтовиков. Средняя зарплата специалистов составляет 163 968 рублей, что на 24% больше, чем в прошлом году. Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями в регионе являются предложения в сфере доставки, грузоперевозок и логистики. Средняя зарплата в этих сферах составляет 198 068 рублей.