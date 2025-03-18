Нечем платить пенсии: в Госдуме допустили повышение налогов

Налоги и страховые взносы в будущем придется увеличить, если демографическая ситуация в стране не улучшится, предупредила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Сегодня соотношение трудоспособного население и пенсионеров составляет 1,7:1. На 75 млн россиян трудоспособного возраста приходится примерно 42,8 млн пенсионеров. Если две эти группы сравняются, работающим гражданам будет очень сложно содержать пенсионеров, считает Бессараб.

«Сейчас с зарплаты работающих россиян тратится 22% на пенсионное обеспечение. С двух работающих это 44% их заработка на одного пенсионера. Если работающих будет меньше, значит, государству откуда-то нужно еще найти деньги, чтобы обеспечить пенсионеров», — сказала депутат «Газете.ру».

По ее словам, государству придется искать выход: либо увеличивать взносы и налоги, либо сокращать пенсии.

Ранее о сокращении пенсий на треть предупреждал демограф Юрий Крупнов. По его подсчетам, объем поступлений страховых взносов в Соцфонд к 2047 году сократится «до угрожающих размеров». Если сегодня средняя пенсия составляет 23,4 тысячи рублей, то к 2047 году ее размер составит 15,6 тысячи рублей «в нынешних ценах», спрогнозировал демограф.