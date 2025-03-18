Российские банки будут обязаны уведомлять родителей о выдаче карт их детям

Российские банки должны будут информировать родителей несовершеннолетних клиентов о выдаче им банковских карт. Об этом сообщил Банк России на своем сайте.

Мера вступит в силу с 29 марта, подчеркнул регулятор. Уточняется, что информирование и его способ прописываются в договоре с банком.

«Все банки будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты, а также обо всех операциях по счету ребенка», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что с 1 октября 2025 года крупные банки, в том числе работающие в сфере платежных услуг, должны будут включить в свои мобильные приложения функцию, которая позволит клиентам быстро сообщать о подозрительных переводах. Кроме того, клиенты смогут получить от банка электронное подтверждение такой операции для обращения в правоохранительные органы.

Новые требования предусмотрены положением Банка России. Благодаря принятым мерам процедура подачи заявления в правоохранительные органы упростится, сообщил ЦБ.