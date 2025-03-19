Вкладчики массово закрывают короткие депозиты: что происходит

На фоне снижения ставок по вкладам россияне начали выводить средства из краткосрочных депозитов, чтобы инвестировать их в долгосрочные.

На данный тренд обратил внимание главный аналитик портала «Банки.ру» Богдан Зварич, сообщает ИА DEITA.RU. По его словам, в настоящее время данная стратегия не является оптимальной.

Эксперт объяснил, что после того как в декабре регулятор оставил ключевую ставку на уровне 21%, банки, ожидавшие её повышения, начали ухудшать условия по депозитам. В феврале регулятор также сохранил денежно-кредитную политику без изменений, что способствовало продолжению этой тенденции.

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Как отмечает Зварич, максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях у десяти банков, привлекающих наибольшее количество депозитов от физических лиц, снизилась на 1,5 процентных пункта с декабрьского пика и оказалась ниже ключевой ставки к концу февраля.

На этом фоне наблюдается смещение спроса в сторону долгосрочных депозитов, что связано с опасениями вкладчиков о возможном дальнейшем ухудшении условий и желанием зафиксировать выгодные условия на длительный срок. Однако пока это смещение имеет умеренный характер: согласно нашим данным, в феврале доля спроса на вклады сроком от года составила 11%, по сравнению с 9% в январе, рассказал аналитик.

Снижение ставок по вкладам сдерживается рисками дальнейшего ужесточения ДКП регулятором, что отразилось в прогнозе регулятора по средней ключевой ставке на 2025 год, который был представлен по итогам февральского заседания, добавляет Зварич.

«В такой ситуации, на наш взгляд, разумно сохранять акцент на краткосрочных вкладах. Переход на долгосрочные депозиты будет оправдан, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции, что создаст условия для снижения ключевой ставки», — считает эксперт.

По словам специалиста, такие условия могут возникнуть ближе к концу второго — началу третьего квартала. В этом случае открытие долгосрочного вклада позволит зафиксировать условия на длительный срок, которые останутся неизменными, даже если регулятор снизит ставку и банки также уменьшат ставки по вкладам.

При этом, когда начнется снижение ключевой ставки, переоткрытие краткосрочных вкладов будет происходить по более низким ставкам, что снизит доходность размещения средств на депозитах, заключил Зварич.