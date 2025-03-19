С 1 сентября 2025 года российские банки начнут требовать официальное подтверждение дохода для выдачи кредитов на сумму свыше 200 тысяч рублей. Нововведение синхронизировано с введением «периода охлаждения» и направлено на снижение рисков закредитованности граждан и повышение устойчивости банковской системы.

Об этом сообщил глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

«Мы синхронизировали сумму с тем законом, который вводит „период охлаждения“. И логика такая: у банков, с учетом этого периода, есть достаточно времени для того, чтобы спокойно запросить официальный доход», — заявил Данилов в разговоре с «Российской газетой».

С сентября 2025 года для кредитов свыше 200 тысяч рублей будет действовать двухдневная пауза между подписанием договора и выдачей средств.

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По словам аналитика, изначально Центробанк предлагал установить порог для обязательного подтверждения дохода на уровне одного миллиона рублей, но решение было пересмотрено в связи с принятием закона о «периоде охлаждения». Подтверждение дохода «на словах» или через анализ расходов уйдет в прошлое. Банки будут ориентироваться исключительно на официальные источники, такие как справка 2-НДФЛ, формы 3-НДФЛ и 6-НДФЛ или данные с портала «Госуслуги». ЦБ уже готовит закрытый перечень документов, которые будут считаться допустимыми.